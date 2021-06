CEMITÉRIO CLANDESTINO É DESCOBERTO NO PARÁ; TRÊS CORPOS JÁ FORAM ENCONTRADOS

Três dias após a descoberta do “cemitério clandestino” em Ananindeua, notícia que causou medo e perplexidade à população paraense, muita coisa ainda precisa ser explicada.

Na busca de respostas para os registros de violência, onde quatro corpos já foram encontrados, sendo dois identificados, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil retornam nesta segunda-feira (14) as buscas ao local.

Dentre os primeiros trabalhos realizados está o da Polícia Civil do Pará, que por meio da Divisão de Homicídios (DH), montou uma força-tarefa para identificar e prender os autores dos quatro homicídios já descobertos.

Para início das investigações, a Polícia Civil disse que já iniciou as diligências na área juntamente com órgãos do sistema de segurança pública e que o dono do terreno particular e outras pessoas serão ouvidos para esclarecimentos.