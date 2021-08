SAIBA COMO ESTÁ O JOGADOR DO CLUB OLÍMPIA QUE TEVE TRAUMATISMO CRANIANO NO JOGO CONTRA O FLAMENGO.

O atleta segue em observação, mas já consciente.

Jogador do Flamengo Arrascaeta acertou o rosto do lateral Salazar, que precisou deixar o gramado de ambulância; jogador teve um traumatismo com perda de consciência e convulsão.

O choque provocado por Arrascaeta levou o jogador a ficar por 11 minutos em atendimento médico dentro de campo. Ele precisou ser retirado por uma ambulância. No hospital, após exames, foi detectado um traumatismo craniano com perda de consciência e convulsão. O atleta segue em observação, mas já consciente.

Após a partida, o Flamengo publicou uma mensagem de apoio ao jogador, enquanto Arrascaeta se desculpou, desejando melhoras a Salazar. O lance aconteceu quando o clube carioca vencia por 1 a 0, com gol marcado por Arrascaeta.

“A falta é claramente do Olímpia e a mão do Flamengo golpeia sem querer”, disse o árbitro de vídeo argentino Mauro Vigliano.

O jogo terminou com a vitória do Flamengo por 4×1.(Redação/Cícero Jr)