Ourilândia do Norte: Homem é encontrado morto em via pública

Um homem foi encontrado morto, em via pública, nesta Terça-feira (21), em Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

A vítima, ainda não foi identificada, foi localizada com sinais de morte violenta, em uma Rua localizada atrás do CIRETRAN da cidade.

De acordo com informações, o corpo da vítima tinha perfurações e a cabeça estava esmagada por pedradas.

Ainda não se sabe o que teria provocado a morte do rapaz. O caso será investigado pela Policia Civil de Ourilândia do Norte. A qualquer momento vamos atualizar as informações. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)