REDENÇÃO: MAIS UMA JOVEM COMETE SUÍCIDO NO FINAL DE SEMANA.

Segundo relato de amigos, a jovem já teria tentado se suicidar, ingerindo remédios, a cerca de dois anos atrás.

Eduarda Fernandes, de 20 anos, trabalhava em uma concessionária de Veículos. Colegas de trabalho da moça disseram ao portal An10 que na manha deste sábado (10), Eduarda foi ao trabalho normalmente.

Ainda na manha deste sábado, Eduarda teria ligado para uma amiga que trabalha em uma loja de materiais de construção, perguntado se havia corda para amarrar rede, a amiga confirmou que sim, e ela em seguida foi até a loja. Amiga relata que Eduarda Fernandes aparentava estar nervosa no momento que esteve na loja para comprar a corda.

Alguns minutos após comprar a corda, a moça teria mandado uma mensagem de despedida pelo Whatsapp para amigos e parentes, assim que receberam a mensagem decidiram ir na residência da mulher para impedir o ato, mas quando chegaram no local Eduarda Fernandes já estava desacordada, pendurada por uma corda. Parentes e amigos disseram ao portal An10 que na mensagem deixada, ela não dizia os motivos do suicídio.

O serviço de urgência do SAMU foi acionado, os primeiros socorros foram prestados no local e Eduarda Fernandes foi encaminhada com rapidez para o Hospital Regional de Redenção, diretamente para uma UTI. Mas a jovem não resistiu e faleceu.

(Victor Azevedo , Redação online)