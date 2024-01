REDENÇÃO: Manoel Marinho assume a secretaria de Obras e Wilker Muniz e o novo secretário de Governo e Gestão

O Prefeito Marcelo Borges, efetuou a troca de dois secretários municipais na Prefeitura de Redenção no inicio deste ano de 2024; nas secretarias de Obras e Governo. “O objetivo das mudanças é motivacional”, diz o gestor municipal.

Após três anos à frente da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Wilker Muniz, assumiu a pasta de Governo e Gestão, em substituição a Manoel Marinho que agora é o responsável pela Secretaria de Obras. Marinho também ficou três anos à frente da secretaria de Governo e Gestão.

“Deixo a Secretaria de Obras com o dever cumprido, pois as demandas são enormes, mas cumprimos com a nossa obrigação”, Wilker Muniz.

“Os desafios são grandes nessa nova função, mas com o apoio do gestor municipal e da equipe faremos muito pelo nosso município”, Manoel Marinho.

Prefeitura de Redenção: Compromisso e Realização. (A Notícia Portal/Ascom/Prefeitura de Redenção).