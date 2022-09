Duas crianças de 1 e 2 anos morrem afogadas na piscina da casa de uma delas

Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido

Duas crianças morreram afogadas, na noite desta quinta-feira (15), em Manaus, no Amazonas. As vítimas, um menino de 2 anos e uma menina de 1 ano, estavam tomando banho na piscina da residência de uma delas, de acordo com as declarações prestadas pelas mães e que constam no Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) . As informações são do G1 Manaus.

O caso ocorreu por volta das 21h20 em uma casa na rua Barão de Indaiá, bairro Flores, Zona Centro-sul de Manaus.

A delegada Joyce Coelho titular da unidade especializada, informou que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido e mais informações não poderão ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais. (A Notícia Portal / com informações de O Liberal).