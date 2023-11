JOGADOR PARAENSE ROMEO RESENDE SE DESTACA EM CAMPEONATO IRAQUIANO.

O jovem jogador brasileiro, Romeu Resende, de 25 anos, está ganhando destaque no futebol iraquiano atuando como volante pelo Naft Al-Basra SC. Apesar de ser natural de Araguaína-TO, Romeu foi criado no Pará desde os seis meses de idade, tendo suas raízes em Casa de Tábua, distrito de Santa Maria das Barreiras, onde parte de sua família ainda reside.

Desde sua formação na base, Romeu demonstra habilidade notável em cobranças de falta, culminando em um gol impressionante no começo do campeonato sábado (4), durante uma partida do campeonato iraquiano. O chute, comparado ao lendário gol de Roberto Carlos na Copa de 1997, atingiu incríveis 130 km/h, rendendo elogios pela precisão e potência.

Em entrevista, Romeu compartilhou sua jornada no futebol, iniciando no Atlético Goianiense e passando pelo Curitiba antes de chegar ao profissional. Com experiências também em clubes brasileiros como Boa Sorte e Atlético de Minas Gerais, o atleta internacionalizou sua carreira com passagens pela Suécia antes de chegar ao futebol iraquiano.

Apesar das diferenças culturais e possíveis apreensões, Romeu elogiou a hospitalidade do povo iraquiano e sua surpresa positiva com o acolhimento. Ele destacou a admiração local por craques brasileiros como Ronaldo, Ronaldinho e Neymar.

Quanto ao futuro, Romeu expressou o desejo de continuar no futebol do Oriente Médio, buscando uma sólida campanha no campeonato iraquiano. No entanto, não esconde a vontade de eventualmente retornar ao futebol paraense, onde acompanha de perto as movimentações esportivas e possui familiares em Redenção-PA. Com sua habilidade única e visão promissora, Romeu Resende destaca-se como mais um talentoso representante brasileiro conquistando admiradores no cenário internacional, levando consigo a paixão e talento pelo esporte nacional. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)