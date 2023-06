Governo do Pará entrega 7 pontes completas em Redenção, no sudeste paraense

O governador Helder Barbalho, participou de ato, nesta quarta-feira, (8), em Redenção, da entrega simbólica de sete pontes em concreto armado em construção em Redenção, no sudeste do Pará. Ao todo, o Estado construirá 25 pontes.

No ato, houve o descerramento da placa de entrega da ponte dupla José Carrion, durante agenda do chefe do Executivo. “A infraestrutura da cidade é fundamental e nós temos feito parceria com a prefeitura para levar asfaltamento para vários bairros”, afirmou o governador.

Ele acrescentou que “a Marechal Rondon já é uma realidade que está sendo construída. A PA-287 e tantas outras estradas que recebem benefícios, pontes de concreto na área urbana e na área rural, facilitando a mobilidade, o acesso das pessoas”, destacou Helder Barbalho.

Ao todo estão sendo investidos R$ 12,7 milhões, na construção das 25 pontes, por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Transportes (Setran), e a prefeitura de Redenção.

O prefeito de Redenção, Marcelo Borges, agradeceu ao governador, “o tanto, que ele é participativo com o município de Redenção e com a nossa região sul do Pará. Queremos agradecer a ele pelos investimentos nas pontes , então Redenção está sempre feliz com o governador Helder”, disse o gestor municipal.

O recurso do convênio está sendo aplicado na construção de 16 pontes em concreto armado, nas vias públicas da zona urbana de Redenção. São elas: Av. João Gomes do Val; Av. José Carrion; Rua Curitiba; Av. Brasil; Av. Guilhermina C. Vaz; Av. Marechal Rondon; Av. Castelo Branco; Av. Rosa Lima de Almeida; Av. Bahia e Av. Presidente Humberto Castelo Branco. Para a área rural, serão destinados R$ 7,7 milhões para a construção de nove pontes em concreto armado, na estrada vicinal Sariema, no trecho entre a rodovia PA-287 e o Rio Arraia, divisa com o município de Santa Maria das Barreiras, na altura dos Km 2,2; 2,4; 6,9; 9,4; 23,1; 33,5; 36,2; 41,1 e 46,1.

Para quem vive em Redenção, como Wellington Gomes, a substituição de pontes de madeira por concreto contribuem com a logística do município. “Ficou melhor, mudou muito com as pontes tanto na zona urbana quanto na zona rural, está mais confortável, tem como andar melhor, ficou bom demais”, disse o morador.

“Aqui antes era muito descuidado, não tinha nem como passar na ponte na chuva por que alagava tudo e as pontes eram de madeira, antes alagava tudo. Inclusive era só uma ponte de madeira e agora nós temos duas, ficou melhor demais , mais conforto e mais segurança e está de parabéns nosso Governador pelo trabalho que trouxe para nossa região”, acrescentou o trabalhador Wellington Gomes. (A Notícia Portal/ Agência Pará)