Redenção: Ex-presidiário é preso com drogas

Por volta do meio dia desta segunda-feira (05), policiais militares do 7º BPM – sob o comando do Tenente Coronel Alves -, sempre de olhos bem abertos e atentos a tudo, avistaram um indivíduo na Rua Leopoldo Rodrigues dos Santos, no setor São José, que ao ver os militares correu para dentro de sua residência.

Os militares fizeram buscas nos fundos da residência, no entanto, foi necessário o apoio do GTO porque os familiares do indivíduo, recém saindo da Penitenciária, identificado por G. A, tentaram contra a integridade física dos agentes da lei.

Com o apoio do GTO o indivíduo saiu de dentro do quarto, onde os militares encontraram sobre uma cama crack, cocaína e balança de precisão. (A Notícia Portal/Blog do Luiz Pereira)