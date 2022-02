Sespa confirma 28 casos de variante Ômicron no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirma 28 casos da variante Ômicron no Pará. As ocorrências foram registradas nos municípios de Belém, com 24 casos; Marabá, com 1 caso; Tucuruí com 2 casos; e Castanhal com 1 caso.

O resultado do sequenciamento foi recebido, nesta terça-feira (01), pelo Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen-PA), após análise de 55 amostras feitas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocurz-RJ). O laboratório é referência nacional ligado ao Ministério da Saúde, para onde são encaminhadas mensalmente cerca de 200 amostras positivas de covid-19 para investigação de possíveis variantes do novo coronavírus. Outros materiais biológicos continuam em análise pela Fiocruz.

A Sespa esclarece que o sequenciamento do genoma do vírus, procedimento que identifica variantes da Covid-19 não se trata de diagnóstico. Deste modo, não se realiza sequenciamento para todas as amostras positivas de Covid-19, processo que se faz por amostragem, dentro dos protocolos estabelecidos pelo MS, para que se identifique a circulação da variante em determinada região. Sendo assim, a secretaria avalia os 28 casos para determinar se a transmissão já pode ser considerada comunitária no Pará.

A variante Ômicron foi detectada em 10 homens e 18 mulheres com idades que variam de 08 a 61 anos. A coleta dessas amostras e posterior envio para sequenciamento foram feitos no início do mês de janeiro de 2022. O monitoramento e acompanhamento das pessoas é feito pelas secretarias municipais de saúde, por meio de suas vigilâncias epidemiológicas.

A secretaria ressalta que as medidas para conter o novo coronavírus são as mesmas, independente de variantes, desde o início da pandemia. Para evitar a proliferação dos casos, a Sespa continua recomendando o uso de máscaras, higiene das mãos, evitar aglomeração e principalmente estar com o esquema vacinal contra a covid-19 em dia. Além disso, a secretaria realizou a ampliação de testagem e distribuiu mais de 500 mil testes aos municípios, somente no mês de janeiro, buscando fazer o bloqueio viral com a rápida detecção e isolamento dos casos positivados.

A Sespa mantém o monitoramento diário da covid-19 em todo o Estado e adotará todas as medidas que se fizerem necessárias.

(Fonte: Agência Pará)