Homem é condenado a mais de 15 anos de prisão por matar ex-companheira a facadas no PA

O crime ocorreu em abril de 2009, no município de Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima era constantemente ameaçada e espancada pelo então companheiro, de acordo com o apurado à época. Quatro meses antes do ocorrido, a vítima Rubervânia da Conceição França Silva decidiu terminar o relacionamento, o que não foi aceito por ele e motivou o crime, caracterizado como motivo fútil pela Promotoria e consequentemente pelos jurados.