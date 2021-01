Primeira vacinada no Pará é mulher, técnica de enfermagem, negra e mãe de quatro filhos

O estado do Pará começou nesta terça, 19, a campanha de vacinação contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

No estado, doses da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan (brasileiro) e da chinesa Sinovac já começaram a ser distribuídas pelo governo aos 144 municípios para início da campanha.

A imunização começou hoje na capital do Estado, Belém, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde está situado o Hospital de campanha. Durante a cerimônia de abertura oficial da Imunização no estado, a primeira pessoa a ser vacinada contra a doença foi uma profissional da saúde lotada no hangar, uma mulher negra, Shyrley Cruz Maia, de 39 anos.

A segunda pessoa a ser vacinada foi a enfermeira Marielza da Silva Monteiro, de 57 anos, mãe de quatro filhos.