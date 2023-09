Paraense é o que mais busca cartão de crédito no Brasil, diz pesquisa

O consumidor do Pará é o que mais busca cartão de crédito entre os demais estados brasileiros. Essa forma de pagamento é procurada por 62,8% da população local. Foi o que constatou a pesquisa inédita “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, realizada pela Serasa em parceria com a Opinion Box.

No Pará, 79% dos consumidores optam por dividir valores em prestações. O crediário específico de lojas é o método mais comum de parcelamento (38,5%). Assim como em todo o Brasil, cartão de crédito de terceiros (30%) e boleto bancário (27%) também são muito procurados para diluir os valores ao longo do tempo.

A servidora pública Heloíza Costa, 65 anos, praticamente não usa mais dinheiro vivo. Ela considera mais prático e mais seguro usar o cartão de crédito para efetuar diversos pagamentos do cotidiano, como a despesa de supermercado e o abastecimento do carro, sem falar na vantagem de parcelar despesas extras de valor elevado, como o seguro do carro e a taxa de material escolar. “Uso o cartão de crédito direto, pra tudo. Não costumo andar com dinheiro, ir no banco sacar e nem sempre tem dinheiro no pix. É mais prático usar o cartão e pagar tudo de uma vez depois”, conta.

Ela alerta que, para ter um cartão de crédito, é preciso ter controle de gastos para não exceder a capacidade de pagamento. “É prático desde que você tenha controle, não pode gastar mais do que pode pagar, se não a pessoa se perde e vira um inferno. O cartão de crédito se transforma num vilão”. Sabendo se organizar, ela consegue usar as vantagens oferecidas pela bandeira do cartão, como a troca por milhas de passagens aéreas e a aquisição de produtos em sites parceiros. “Já usei os pontos do cartão para adquirir aspirador de pó e caixa de ferramentas”, destaca.

Já o engenheiro Renato Furtado, 48 anos, viaja todos os fins de semana de Belém para o município de Barcarena, de balsa. Ele usa o cartão de crédito para pagar até a passagem do carro na balsa. “O cartão tem várias vantagens. É prático e cômodo. Faço compras na internet, onde encontro itens para o lar e instrumentos de trabalho com valores mais acessíveis do que em lojas físicas, sem falar que boa parte desses sites de venda aceita somente o cartão de crédito como forma de pagamento. Procuro tomar cuidado de quais sites efetuo as compras e uso um cartão on line que o aplicativo do banco disponibiliza para ter mais segurança na compra, dificultando clonagens e outros golpes de hackers”.

O estudo também analisou como os brasileiros se comportam quando o assunto é a busca por crédito. O Pará foi o estado que mais procurou limite extra no último ano (63%). Os métodos mais pesquisados e contratados são cartão de crédito (63%) e empréstimo pessoal (44%).

Ainda, a pesquisa traz revelações sobre a organização financeira: 55% dos entrevistados do Pará afirmam realizar controle mensal das finanças e 29,5% dos consumidores locais são os que mais organizam as finanças com o objetivo de investir e que 55,4% da população paraense está mais segura em relação às finanças do que nos anos anteriores.

Brasil

A nível nacional, o levantamento mostrou que os brasileiros procuram o crédito principalmente para pagar dívidas (35%), limpar o nome (21%) e pagar despesas inesperadas (19%). Sete em cada dez pessoas parcelam as compras no Brasil, sendo que os parcelamentos com cartões de crédito de terceiros são os mais comuns (38%).

O estudo também mostra que o parcelamento está em alta no Brasil. Pois sete em cada dez pessoas compram a prazo no país. Os fatores mais levados em consideração antes de parcelar uma compra são a disponibilidade do dinheiro em conta (27%) e a cobrança de juros (25%). (A Notícia Pará/ O Liberal)