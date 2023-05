REDENÇÃO: GTO prende foragido da justiça

Uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTO) da Policia Militar do Batalhão Araguaia, prendeu na terça-feira (30), Agnaldo Lima de Souza, por ter contra si, um mandado de prisão expedido pela justiça de Redenção, no sul do Pará.

A prisão de Agnaldo Lima aconteceu depois de uma abordagem de rotina, por apresentar nervosismo ao avistar a guarnição. Após consulta no Banco de dados de procurados da justiça, foi constatado que possuía um mandado de prisão preventiva em seu nome.

Ao receber voz de prisão, o homem ainda tentou resistir, mais acabou algemado e levado até a Delegacia de Polícia Civil local, após os procedimentos legais, ele foi transferido para o presídio de Redenção. (A Notícia Portal / Luiz Pereira)