Primeira-dama de Xinguara, Fatinha Assunção, leva cultura paraense a cidade de Goiás em meio aos preparativos para a COP30

A cidade de Goiás (GO) recebeu um encontro cultural especial, neste sábado (16), com a presença da primeira-dama de Xinguara, Fatinha Assunção, que levou para a Praça do Coreto a tradição do Carimbó, dança típica do Pará.

O evento integra a programação de atividades culturais ligadas à COP30, que será realizada em novembro deste ano, em Belém.

A vice-prefeita da cidade de Goiás, Zilda Lobo, destacou a importância do momento. “Eu estou achando espetacular.

Quando a Fátima, primeira-dama de Xinguara, me fez esse convite, prontamente aceitei e fiquei muito entusiasmada. Hoje estou maravilhada com esse encontro do Carimbó aqui na Praça do Coreto.”

Emocionada, Fatinha Assunção ressaltou o valor de suas raízes e a união entre os dois estados. “Vocês não têm noção da minha alegria de estar aqui hoje, perto de tanta gente com quem convivi desde criança. Não posso deixar de levar as raízes, a cultura do Pará, onde moro há 49 anos”, destacou.

A ação reforça a proposta de integração cultural em torno da COP30, valorizando a identidade paraense e aproximando o evento global de outras cidades brasileiras. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Fotos: Wanderson Santana)