Redenção: Reunião fala sobre a importância da doação de sangue

Na tarde desta quarta-feira, dia 25 de maio, ocorreu uma reunião no auditório do Parque de Exposições Agropecuárias de Redenção, sul do Pará, para tratar sobre um assunto de suma importância que é a doação de sangue. Na ocasião estiveram reunidos representantes de várias entidades locais.

O principal assunto abordado foi a necessidade de aumentar o estoque de sangue no HEMOPA.

O pedido foi para que os representantes das entidades mobilizem pessoas para doar sangue.

Segundo uma das representantes do HEMOPA, nesse momento de eventos na cidade é primordial ter estoque de sangue, pois as ocorrências com acidentes aumentam em uma grande proporção. (A Notícia Portal – Redação)