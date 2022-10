REDENÇÃO: Sessão para eleição do Presidente da Câmara acaba em polêmica

Nesta terça-feira (18) durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Redenção, ouve muita troca de ofensas entre os vereadores. O objetivo era eleger o presidente da casa de leis, porém uma grande polêmica impediu a realização da eleição, após o vereador licenciado João Lúcio tentar voltar ao cargo. O vereador presidente Gabriel Salomão que é candidato à reeleição suspendeu a referida sessão e as demais do mês de agosto, mas os vereadores que defendem a chapa concorrente liderada pelo vereador Rodrigo Universo, afirmaram que retornarão ao plenário nesta quarta-feira (19) e realizarão a sessão de eleição da mesa diretora mesmo com a ausência do presidente.

