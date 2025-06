Prefeito Nego cumpri intensa agenda em Belém pelo desenvolvimento de Cumaru do Norte

O prefeito de Cumaru do Norte e presidente da AMAT/Carajás, Nego, iniciou esta segunda-feira (dia 23) com uma agenda cheia de compromissos estratégicos em Belém, capital do Estado do Pará. A maratona de reuniões teve como foco a defesa dos interesses do município e o fortalecimento das parcerias institucionais em prol do desenvolvimento da região sul do Pará.

PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ: A primeira agenda do dia foi no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde o prefeito acompanhou como espectador a sessão que tratou do processo de reintegração de posse da área de Estrela do Maceió. O Tribunal manteve a decisão de primeira instância, suspendendo a reintegração de posse, garantindo tranquilidade às famílias que residem na localidade.

REUNIÃO COM PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO: Dando sequência à agenda, o prefeito Nego se reuniu com o presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), Nilson Pinto. Na pauta, o fortalecimento de parcerias e a discussão sobre futuros investimentos para o município de Cumaru do Norte, especialmente voltados à preservação do meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos naturais da região.

PRESENÇA DO DEPUTADO ESTADUAL AVEILTON SOUZA: O deputado estadual Aveilton Souza acompanhou o prefeito em todas as audiências, reforçando a aliança estratégica em defesa dos interesses de Cumaru do Norte. O parlamentar tem sido um parceiro ativo da gestão municipal, apoiando projetos e garantindo recursos para diversas áreas da administração pública.

AUDIÊNCIA COM A VICE-GOVERNADORA HANNA GHASSAN: Em visita à Casa Civil do Estado, o prefeito foi recebido pela vice-governadora Hanna Ghassan. A reunião tratou de pautas prioritárias para o município, incluindo investimentos em infraestrutura, saúde e educação, além de parcerias institucionais que possam acelerar o desenvolvimento de Cumaru do Norte.

ENCERRAMENTO NA SEDE DA AMAT/CARAJÁS: Encerrando a agenda, o prefeito Nego dedicou o fim do dia a atividades internas na sede da AMAT/Carajás em Belém. Como presidente da associação, ele discutiu estratégias de atuação em conjunto com os demais municípios membros, buscando soluções integradas para os desafios comuns da região.

GESTÃO PRESENTE E ATUANTE: As audiências e encontros realizados nesta segunda-feira reforçam o compromisso do prefeito Nego com a articulação política e institucional como ferramenta de transformação da realidade local. Com presença firme nas esferas estaduais e apoio de parceiros como o deputado Aveilton Souza, a gestão municipal de Cumaru do Norte segue avançando com responsabilidade e resultados concretos para sua população. (A Notícia Portal com informações da Impulso Notícias)