São Félix do Xingu abre seleção para fortalecer a Educação Escolar Indígena

A Prefeitura de São Félix do Xingu, por meio da Secretaria Executiva Municipal de Educação (SEMED), publicou o Edital nº 02/2026, que trata da abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais da Educação Escolar Indígena. A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva para atuação nas escolas indígenas da rede municipal de ensino.

O processo contempla vagas para Professor Indígena (Habilitado) e Professor Não-Indígena (Habilitado), com carga horária de 100 horas mensais. As contratações atenderão, principalmente, às comunidades do povo Mebêngôkre (Kayapó), respeitando as especificidades culturais, linguísticas e pedagógicas.

De acordo com o edital, a medida busca suprir necessidades temporárias da educação indígena no município, diante da vasta extensão territorial de São Félix do Xingu, da dificuldade logística de acesso às aldeias e da ausência de servidores efetivos suficientes para atender a demanda. A seleção também tem caráter provisório, enquanto a gestão municipal realiza estudos para a realização de um concurso público específico.

Remuneração

A remuneração varia conforme a formação do candidato:

Professor Indígena – Nível Superior : R$ 3.650,84

: R$ 3.650,84 Professor Indígena – Nível Médio (Magistério Indígena) : R$ 2.433,89

: R$ 2.433,89 Professor Não-Indígena – Nível Superior: R$ 3.650,84

Inscrições

As inscrições estarão abertas no período de 21 a 26 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, por meio do endereço:

pss.educacaoindigenasfx@gmail.com

Toda a documentação exigida deverá ser enviada em arquivo único em formato PDF, conforme as orientações do edital. Inscrições fora do prazo ou com documentação incompleta serão indeferidas.

Etapas da seleção

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em quatro etapas:

Inscrição e cadastro de dados Análise curricular e de títulos Avaliação do plano de aula Prova didática e entrevista

As provas e entrevistas avaliarão, entre outros critérios, a capacidade didática, o conhecimento da realidade indígena e, no caso dos professores indígenas, a fluência na língua Mebêngôkre.

Divulgação dos resultados: Todas as informações oficiais, incluindo listas de inscritos, resultados e convocações, serão divulgadas no site da Prefeitura de São Félix do Xingu e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP). O edital completo, com cronograma detalhado e critérios de avaliação, já está disponível para consulta pública. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Wellygton Coelho/ Agência Pará)