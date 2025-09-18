Polícia Militar realiza operação em Tucumã e Ourilândia do Norte durante feira agropecuária

A Polícia Militar do Pará intensificou as ações de segurança pública nos municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte por meio da Operação Saturação Total, realizada entre os dias 17 e 28 de setembro de 2025. A iniciativa ocorreu especialmente no período noturno, das 20h às 4h da manhã, visando reforçar a presença policial durante a feira agropecuária da região, um dos eventos mais movimentados do calendário local.

A operação foi determinada pelo coronel Formigosa, comandante do CPR XIII, e contou com a coordenação do Comando de Missões Especiais (CME), sob o comando do coronel Vilhena, e do subcomandante tenente-coronel Euller. O efetivo empregado atuou em diferentes frentes, envolvendo policiais militares de várias graduações, distribuídos em viaturas que realizaram rondas, fiscalizações e abordagens.

Objetivo da operação: Segundo a Polícia Militar, a ação teve como foco coibir crimes violentos letais intencionais, prevenir delitos como roubos, furtos e tráfico de drogas, além de aumentar a sensação de segurança da população e dos visitantes que participam da feira.

O coronel Formigosa destacou que a presença ostensiva da PM nas ruas é fundamental para inibir a ação criminosa:

“O policiamento preventivo e ostensivo gera tranquilidade à população e garante que eventos de grande porte, como a feira agropecuária, ocorram com ordem e segurança”, afirmou.

Produtividade: Durante a operação, os policiais militares registraram os seguintes números:

• 22 abordagens a transeuntes

• 10 abordagens a motocicletas

• 3 abordagens a automóveis

Além das fiscalizações, foram realizadas rondas preventivas em bairros periféricos e pontos estratégicos de Tucumã e Ourilândia, reforçando a presença policial em locais considerados mais vulneráveis.

Segurança reforçada: A Operação Saturação Total integra as ações do CPR XIII para garantir a ordem pública na região sul do Pará. O comando ressalta que esse tipo de iniciativa tem sido essencial para a redução de índices criminais e para o fortalecimento da confiança da população no trabalho das forças de segurança. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)