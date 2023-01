Cumaru do Norte-PA: Polícia prende homem suspeito de tráfico de drogas

Policiais militares prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas e apreenderam porções de crack, maconha e dinheiro em Cumaru do Norte, região sul do Pará.A ação foi realizada na noite de terça-feira (17), por agentes da Polícia Militar, depois de uma denúncia anônima, informando que um indivíduo estava comercializando drogas em via pública.

Os militares realizaram rondas ostensivas, quando observaram o suspeito com uma mochila nas costas conduzindo uma motocicleta, e fizeram a abordagem.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram dentro da mochila do suspeito, 332 gramas de crack e 12 gramas de maconha, além de R$-540,00 em espécie.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido junto com material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Cumaru do Norte, onde certamente será autuado no artigo 33 da Lei de tráfico de drogas.

Fonte: Blog do Luiz Pereira