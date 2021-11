Filha de Redencense, Natália Araújo, se destaca e avança no The Voice Brasil

A cantora e professora de inglês Natália Araújo, de 28 anos, moradora de Brasília avançou para a terceira etapa do programa no time Lulu Santos. Ela é filha da Andréia Ribeiro e do Redencense Marco Aurélio, neta do casal Nain Soares (ex vice-prefeito de Redenção) e Ieda Ribeiro (ex-vereadora de Redenção) e sobrinha da empresária Fátima Ribeiro (proprietária do Colégio Objetivo de Redenção.

Na disputa a Natália representa a capital federal, mas quem se emocionou mesmo foi a população de Redenção que também se sente representada.

Essa foi a terceira vez que Natália tentou entrar na atração. Nas outras, ela não foi selecionada e deixou a competição mais cedo. Entretanto, a brasiliense faz apresentações musicais há 11 anos.

Ela começou a fazer aulas de violão aos 14 anos, mas, somente aos 17, participou de um programa de TV e foi chamada para fazer vários shows.

A música teve uma influência muito grande em sua vida. E foi o mundo da arte que despertou o interesse da moça pelo inglês. Ela passou a estudar o idioma e hoje o leciona em uma escola online e tem os pais e os tios como alunos. Muitos deles, inclusive, são grandes incentivadores de sua carreira.

(Da Redação)