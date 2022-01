PARAUAPEBAS: Deputados Cássio Andrade e Fábio Figueiras participam de encontro regional do PSB

A quinta edição do Encontro Regional PSB Pará, aconteceu na noite desta quinta-feira (27) na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará e contou com as presenças de filiados e lideranças da região. O evento recebeu também a presença do presidente do partido no Pará, deputado Federal Cássio Andrade e do secretário geral do partido no estado do Pará, deputado estadual Fábio Figueiras.

Além de focar na organização do partido em todo estado, o presidente da sigla, deputado Cássio Andrade faz uma rica leitura do cenário estadual e nacional no aspecto político e econômico – onde ele confirma a aliança com o governo estado do Pará, apontado as oportunidades que o partido está tendo de participar da gestão. Desta forma o partido também confirma o apoio à reeleição do governador Helder Barbalho (MDB).

As edições anteriores do encontro regional PSB aconteceram nas cidades de Marabá, Paragominas, Bragança e Altamira. O objetivo é ouvir as bases nas cidades, dando voz e participação aos diretórios municipais e comissões provisórias, reunindo lideranças, vereadores e prefeitos. A meta é levantar o pensamento de todos para traçar o perfil político e econômico regional e nacional a ser seguido pelo partido. “Interagir com as bases, é uma das características fortes do nosso partido”, disse o deputado Cássio Andrade.

Segundo o deputado estadual Fábio Figueiras, o PSB está muito bem organizado em Parauapebas, “O vereador Elias da Construforte e o presidente municipal do PSB, Leonidas – estão fazendo um bom trabalho na organização do partido em Parauapebas”, disse Figueiras.

PARTICIPAÇÃO: Participaram representantes do partido dos municípios vizinhos de Xinguara, Curionópolis, Eldorado do Carajás e Canaã dos Carajás. Representando Pau D’arco, participaram o vereador licenciado e secretário municipal de Saúde, Cleiton Chaves e o vereador Juvenal do Ferreirinha. Representando Bannach, participou o secretário adjunto de estado de justiça e direitos humanos Válber Milhomem. O Ex-deputado e secretário de estado de justiça e direitos humanos José Francisco também esteve presente no encontro.

CALENDÁRIO: Em 2021, os primeiros encontros do PSB aconteceram nas cidades de Marabá, Paragominas, Bragança e Altamira. Os próximos encontros acontecerão nos municípios de Santarém, Itaituba e Cametá. No dia 10 de março a reunião regional do partido será realizada em Redenção com a participação dos municípios vizinhos.

(A Notícia Portal Play TV – Lourivan Gomes)