Black Friday: Equatorial Pará traz dicas de como comprar aparelhos eletrônicos mais eficientes

Com a Black Friday surge a oportunidade de renovar os eletrônicos e eletrodomésticos por preços mais baixos. No entanto, a escolha do equipamento vai além do custo inicial. Produtos que consomem menos energia são mais econômicos e sustentáveis ao longo do tempo, contribuindo para a redução da conta de luz.

Segundo Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, a compra destes equipamentos é um momento estratégico para o consumidor. “Um aparelho mais eficiente pode gerar economia significativa a longo prazo. Então é muito importante ficar atento ao selo Procel, por exemplo”, destaca.

Pensando nisso, a Equatorial Pará preparou um guia com orientações para ajudar a identificar os eletrônicos mais econômicos e eficientes durante as promoções da Black Friday.

Dicas para a hora das compras:

Ao comprar um eletrodoméstico, observe o Selo Procel, que classifica os produtos de “A” (mais eficiente) a “E” (menos eficiente). Equipamentos com classificação “A” são projetados para consumir menos energia sem comprometer o desempenho. Para itens importados, o selo Energy Star é uma referência global em eficiência energética, indicando que o aparelho atende a padrões rigorosos de economia de energia.

Analise o consumo em kWh

Os fabricantes são obrigados a informar o consumo de energia dos aparelhos em quilowatts-hora (kWh). Esse dado ajuda a comparar modelos semelhantes e a identificar aquele que terá menor impacto na conta de luz.

Por exemplo, ao escolher uma máquina de lavar, dois modelos com funções parecidas podem apresentar diferenças significativas de consumo energético. Uma pesquisa cuidadosa evita surpresas na conta ao final do mês.

Escolha produtos com funções de economia de energia

Muitos aparelhos modernos contam com recursos que ajudam a economizar energia. Funções como “eco mode” em ares-condicionados ou máquinas de lavar são projetadas para otimizar o uso de recursos. Outro exemplo são os timers e sensores, que desligam o aparelho automaticamente após o uso ou ajustam o desempenho conforme a necessidade.

Considere o tamanho e o modelo do aparelho

Quanto maior o eletrodoméstico, maior o consumo de energia. Por exemplo, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado de grande capacidade gastam mais energia. Escolha o tamanho adequado para as suas necessidades. Além disso, versões mais novas utilizam tecnologias com menor consumo elétrico.

“A melhor compra não é apenas a mais barata no momento, mas aquela que continua trazendo economia e eficiência ao longo do tempo. Equipamentos modernos e econômicos são aliados indispensáveis para quem deseja usar a energia de forma consciente”, conclui Cleiton. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Equatorial/ Foto/ Divulgação)