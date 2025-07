Caminhão carregado tomba em Ourilândia, mas motorista escapa com ferimentos leves

Durante a madrugada desta segunda-feira, dia 30 de junho, um caminhão carregado de pallets tombou na Avenida das Nações, nas proximidades da Jr Multimarcas, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã, durante uma manobra de acesso à PA-279, sentido Xinguara. O caminhão, um Mercedes de cor azul, acabou tombando ao passar por um desnível na via, devido à altura da carga.

Apesar do susto, não houve vítimas fatais. O motorista, identificado como Geovane Gomes da Silva, sofreu apenas escoriações leves e permaneceu no local. A guarnição da PM registrou todos os dados da ocorrência. A ação faz parte da Operação Saturação, coordenada pelo Comando do CPR XIII. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)