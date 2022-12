Figura ‘manjada’ é preso novamente pela PM em Santana do Araguaia

Velho conhecido da polícia em Santana do Araguaia, no sul do Pará, Fabrinho Genimar Alves de Sousa foi preso novamente por uma guarnição da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (30ªCIPM) por tráfico de drogas. Ele foi flagrado por volta de 21h50 desta quarta-feira (30/11) com uma sacola com porções de maconha.

A equipe realizava rondas ostensivas e preventivas pela Rua Raimundo Pereira Nunes, quando viu o acusado e observaram que ele jogou uma sacola na área de uma residência. Os agentes fizeram a abordagem e na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao fazer uma varredura na área da casa, os policiais encontraram a sacola que ele jugou, que continha uma porção de maconha. Questionado sobre a ‘erva-do-cão’, ele admitiu que era dele e que jogou a sacola fora para tentar escapar da prisão.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município, para mais uma temporada vendo o sol nascer quadrado.

Fonte: Native News Carajás