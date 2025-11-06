Homem é multado em R$ 3 mil após pescar peixes e publicar fotos nas redes sociais durante período de piracema

Um homem de 38 anos foi autuado por pesca predatória durante o período de piracema em Talismã, região sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o crime foi identificado após o suspeito publicar nas redes sociais fotos dos peixes que havia pegado. Ele deve pagar uma multa de R$ 3 mil.

O caso foi registrado na segunda-feira (3) pela equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Conforme a polícia, o homem teria publicado nas redes sociais a pesca de vários peixes da espécie pintado.

O suspeito foi localizado na zona urbana da cidade. Ele confessou que havia postado as fotos dos animais e afirmou que não tinha capturado os peixes sozinho, mas não indicou quem seria o outro autor.

Os procedimentos e a autuação serão encaminhados ao Naturatins e ao Ministério Público para as providências cabíveis.

A pesca em rios e lagos está proibida até o dia 28 de fevereiro de 2026. A medida é tomada para proteger a reprodução dos peixes e garantir o equilíbrio do ecossistema. (A Notícia Portal com informações de Stefani Cavalcante, g1 Tocantins. Foto: Fábio Gamba/Governo do Tocantins)