Município registra 191 novas empresas e mantém economia em crescimento

Novas empresas estão prosperando em Redenção. Segundo dados do Mapa de Empresas, elaborado pelo Governo Federal, somente em outubro de 2025 foram abertas 191 novas empresas, o melhor desempenho do município para o mês nos últimos cinco anos.

Com esse crescimento, Redenção alcança 9.551 empresas ativas, concentradas principalmente nos segmentos de vestuário, acessórios e comércio em geral.

De janeiro a outubro deste ano, já foram abertas 1.923 novas empresas, entre microempresas e empresas de pequeno porte, resultado que reforça o ambiente favorável aos negócios e o interesse crescente de empreendedores em investir na cidade.

Durante o ano, Redenção se destacou como uma das cidades que mais registraram crescimento econômico contínuo no Sul do Pará, especialmente em comparação com os anos anteriores. Com a economia aquecida e a geração de novos postos de trabalho, o município consolida-se como um cenário fértil e promissor para o surgimento de novos negócios. (A Notícia Portal com informações de Eric Vaccaro da Gazeta Carajás/ Fotos: Reprodução)