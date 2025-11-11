Redenção

Município registra 191 novas empresas e mantém economia em crescimento

O município alcançou a marca de 9.551 empresas ativas

11/11/2025
Os dados são do Mapa de Empresas, elaborado pelo Governo Federal, somente em outubro de 2025 foram abertas 191 novas empresas

Novas empresas estão prosperando em Redenção. Segundo dados do Mapa de Empresas, elaborado pelo Governo Federal, somente em outubro de 2025 foram abertas 191 novas empresas, o melhor desempenho do município para o mês nos últimos cinco anos.

Com esse crescimento, Redenção alcança 9.551 empresas ativas, concentradas principalmente nos segmentos de vestuário, acessórios e comércio em geral.

De janeiro a outubro deste ano, já foram abertas 1.923 novas empresas, entre microempresas e empresas de pequeno porte, resultado que reforça o ambiente favorável aos negócios e o interesse crescente de empreendedores em investir na cidade.

Durante o ano, Redenção se destacou como uma das cidades que mais registraram crescimento econômico contínuo no Sul do Pará, especialmente em comparação com os anos anteriores.

Durante o ano, Redenção se destacou como uma das cidades que mais registraram crescimento econômico contínuo no Sul do Pará, especialmente em comparação com os anos anteriores. Com a economia aquecida e a geração de novos postos de trabalho, o município consolida-se como um cenário fértil e promissor para o surgimento de novos negócios. (A Notícia Portal com informações de Eric Vaccaro da Gazeta Carajás/ Fotos: Reprodução)

11/11/2025

