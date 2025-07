São Félix do Xingu realiza o maior Veraneio da sua história com cultura, turismo e grandes shows

O mês de julho chega trazendo não apenas o sol escaldante da Amazônia paraense, mas também o brilho da cultura, da música e da celebração popular em São Félix do Xingu. Com uma programação extensa e vibrante, o Veraneio Xingu 2025 marca um dos maiores eventos de verão já realizados no município, reunindo artistas locais e grandes nomes do cenário nacional em uma festa democrática e cheia de identidade.

Sob a liderança do prefeito Fabrício Batista, São Félix do Xingu dá um passo firme na valorização do turismo como vetor de desenvolvimento econômico e fortalecimento da cultura regional. O Veraneio Xingu, que se estende ao longo de todo o mês, é resultado de uma gestão que tem apostado na integração entre lazer, economia criativa e inclusão social.

A abertura oficial será marcada pelo Desfile da Garota Verão e pelo show da cantora Zaynara, dando início a uma sequência de apresentações que contemplam diversos estilos musicais e artistas de diferentes regiões do país. No dia 6 de julho, o palco recebe o Grupo Elemento X, seguido por Thiago Costa no dia 11 e pela consagrada banda de tecnomelody AR15 no dia 12. No dia 19, será a vez de Alexo & Eliane e Vitor & Luan animarem o público.

A programação segue com Lucas Augustinho no dia 24, Kinho Barão no dia 26 e, para encerrar com grande festa, Zé Vaqueiro sobe ao palco no dia 27 de julho. Cada atração foi cuidadosamente escolhida pela equipe da Secretaria Municipal de Turismo, comandada por Marcos Vinícius, com o objetivo de oferecer uma experiência diversa, acolhedora e marcante para moradores e visitantes.

O secretário de Turismo, Marcos Vinícius, tem sido uma das peças-chave na construção do evento, que conta ainda com o apoio dos deputados Thiago Araújo e Renato Oliveira, além do incentivo do Ministério do Turismo, por meio do ministro Celso Sabino, e do Governo Federal. A estrutura montada oferece segurança, conforto e uma experiência completa para turistas e moradores.

O Veraneio Xingu 2025 reforça o compromisso da atual gestão com a promoção da cultura e o desenvolvimento sustentável. É o verão vivido com intensidade, orgulho e pertencimento, um verdadeiro cartão-postal da força e da alegria do povo xinguense. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)