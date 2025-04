Prefeito Nego receberá governador Helder para inauguração de creche Prisse Sousa Morais

Cumaru do Norte ganhará um importante reforço na educação infantil com a inauguração da Escola Municipal Infantil Professora Prisse Sousa Morais. O evento acontecerá nesta quarta-feira (02), às 10h, com a presença do governador Helder Barbalho (MDB) e sua comitiva, que serão recebidos pelo prefeito Célio Marcos, conhecido como Nego.

A nova unidade escolar, que faz parte do programa estadual Creche Por Todo o Pará, ampliará em 400 o número de vagas para crianças de 2 a 5 anos. O programa, lançado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) em maio de 2021, tem o objetivo de expandir e qualificar a educação infantil no estado por meio de parcerias com as prefeituras.

Reeleito com a maior votação proporcional do Brasil, com 97,05% dos votos válidos, o prefeito Nego celebra mais um avanço para o município. Esta será a sétima visita do governador Helder Barbalho a Cumaru do Norte, sempre marcada pelo anúncio de investimentos e entrega de obras que beneficiam a população local. (Roney Braga / A Notícia Portal – Foto: Redes Sociais)