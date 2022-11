TUCUMÃ: Menor confessa ter matado o pai com tiro de espingarda

Em Tucumã, a Polícia Civil apreendeu, na sexta-feira (18), um adolescente que matou o próprio pai, Valdeir Souza Cruz, com um tiro de espingarda pelas costas, no último dia 6. O motivo, segundo o menor, eram as ameaças de espancamento e até de morte feitas pelo pai, que o obrigava a trabalhar, mesmo nos dias em que ele estava indisposto.

Na manhã em que ocorreu o crime, já perto da hora do almoço, Valdeir convidou o garoto para caçar e pescar. Porém, meia hora depois o adolescente retornou para a casa da tia, com quem morava junto com pai, na vicinal P7, e foi almoçar.

Indagado sobre Valdeir, ele respondeu que o pai havia ficado no local em que estavam caçando. Caiu a noite e o homem não voltou para casa. Então, começou uma busca que encerrou no dia 8, quando Valdeir foi encontrado morto.

A Polícia Civil esteve no local e tomou o depoimento de várias pessoas que estiveram com ele, inclusive do garoto, que negou que tivesse feito alguma coisa contra o pai.

No dia 16, angustiada com a misteriosa morte do irmão e suspeitando que o sobrinho tivesse sido o autor, a tia do garoto esteve na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã e pediu aos policiais que novamente interrogassem o adolescente.

Um investigador e um papiloscopista voltaram a falar com o então suspeito e, depois de uma conversa, conduzida com técnicas policiais que observam sinais corporais, tom de voz, movimentação de mãos e outras mensagens enviadas pelo corpo, o adolescente acabou confessando ter matado o pai.

Com a confissão, a história foi levada ao delegado responsável pelo caso, que representou pela apreensão do menor, tendo a Justiça acatado e decretado, na sexta-feira (18) que ele fosse recolhido à delegacia. Os policiais acreditam que o garoto seja internado no Centro de Internação do Adolescente Masculino (Ciam), em Marabá.

