Homicídio a marteladas em Ourilândia do Norte: Suspeito é preso horas após o crime

Na tarde da última quarta-feira (15), Marcelo da Silva Rodrigues, 36 anos, foi brutalmente assassinado a marteladas nas proximidades de um bar no setor Azevec. A rápida resposta da equipe do delegado Elioenai, da Polícia Civil do Pará, resultou na prisão do principal suspeito do crime, João Jardim da Silva, proprietário do estabelecimento onde o homicídio ocorreu. O martelo utilizado no ataque foi encontrado no próprio bar.

Após uma ágil investigação, João Jardim foi localizado na residência de sua tia. Diante de testemunhas e com a arma do crime identificada em seu estabelecimento, o suspeito confessou o homicídio. Segundo seu relato, uma discussão e briga teriam sido desencadeadas por supostas provocações de Marcelo. Irritado, o comerciante teria agredido a vítima fatalmente com um martelo.

O corpo de Marcelo exibia múltiplas marcas profundas causadas pelas marteladas, sendo removido para perícia da Polícia Científica do Pará. João Jardim foi submetido a exame de corpo de delito, ouvido e, em seguida, autuado sob suspeita de homicídio.

Mesmo com a confissão, legalmente, João é considerado suspeito até que o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereça denúncia ao Poder Judiciário, após a análise do inquérito policial a ser produzido pela equipe do delegado Elioenai. As investigações permanecem em curso. (A Notícia Portal com informações de Fato Regional