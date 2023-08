Hackers presos em Marabá podem ter desviado mais de R$ 300 milhões

Polícia Civil do Distrito Federal deflagou nesta quinta-feira (17) a Operação “Big Bross” (Grande Chefe), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraude bancária e lavagem de dinheiro. Fora cumpridos nove mandados de prisão, sendo três em Marabá, no sudeste do Pará. A quadrilha pode ter desviado mais de R$ 300 milhões, segundo informou o delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil.

“Segundo o modus operandi dessa quadrilha, eles encaminhavam links maliciosos ou programas maliciosos de atualização que capturavam a senha bancária de correntistas, pessoas físicas, jurídicas e prefeituras, e de lá subtraiam os valores. Estima-se que essa quadrilha tenha subtraído mais de R$ 300 milhões”, explicou o delegado.

Os presos em Marabá são Erivania de Sousa dos Santos, Félix Inácio da Silva Neto e Haylby Vida Nascimento. Segundo a polícia, os alvos tinham participação na lavagem de dinheiro, por meio de movimentação de valores em empresas criadas, compra e reforma de imóveis e outros bens

Além de Marabá, foram cumpridos Mandados de Prisão Preventiva e de Busca e Apreensão nas cidades de Samambaia (DF), Planaltina (GO), Serra (ES) e Goiânia (GO). Inclusive, de acordo com a polícia, um dos alvos foi candidato a vereador em Planaltina. (A Notícia Portal/ Jornal O Níquel)