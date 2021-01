Concurso da Prefeitura de Redenção será nos próximos dois domingos; veja detalhes

As provas do concurso público para a Prefeitura Municipal de Redenção, no sudeste do Pará, serão aplicadas nos próximos dois domingos – 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O certame visa o preenchimento de 1.012 vagas, distribuídas entre cargos de todas as escolaridades e será realizado pela Instituto Vicente Nelson – Ivin. Ao todo, 16.107 candidatos se inscreveram para a seleção.

Do total de vagas, 61 são reservadas para pessoas com deficiência. Os salários vão de R$1.045 a R$5.180. As provas de nível fundamental serão neste domingo, 31; já para os cargos de nível médio, técnico superior, serão no dia 7 de fevereiro. Os candidatos podem consultar o local, o horário da prova e concorrência para cada cargo pelo site institutovicentenelson.com.br. Conforme o edital, a divulgação do resultado está prevista para o dia 30 de março.