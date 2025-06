Profissionais da comunicação são homenageados na Câmara de Xinguara

Uma Sessão Solene foi realizada pela Câmara Municipal de Xinguara, na noite deste domingo, dia 01 de junho, em homenagem ao Dia Municipal da Imprensa, que contou com as presenças de importantes profissionais dos veículos de comunicação da cidade.

O Dia da Imprensa Municipal de Xinguara é comemorado todos anos, no dia 1° de junho, graças a iniciativa do vereador Cição, autor de uma lei municipal que criou e estabeleceu as comemorações dessa importante data, tendo como objetivo maior homenagear e fortalecer ainda mais os laços com aqueles que têm o papel fundamental de informar e conectar a sociedade xinguarense.

Os vereadores Dito do Cinema, Cição, Dra. Michelle, e Nenem Mototáxi, em suas falas na tribuna, demonstram imensa gratidão aos jornalistas e comunicadores pelo trabalho essencial na divulgação das ações e valores da sociedade.

Diversos profissionais de imprensa, de vários veículos de comunicação, fizeram uso da palavra, para reafirmar seus compromissos com a verdade e a ética dos fatos e dos acontecimentos que por eles são difundidos diariamente junto à população.

A secretária Municipal de Saúde de Xinguara, Janaina Pereira, representou o prefeito Osvaldinho Assunção, que por motivo de força maior, não pode se fazer presente ao evento.

Ao final da solenidade o presidente da Câmara, vereador Dito do Cinema, ofereceu um coquetel aos convidados especiais e a todos que se fizeram presentes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações do Xinguara Ativa)