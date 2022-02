Conceição do Araguaia: Estado assina convênio para construção da nova sede da URE

O governador Helder Barbalho vai assinar, nesta terça-feira (22),19 h, convênio para erguer as novas instalações da 15ª Unidade Regional de Educação (URE), situada em Conceição do Araguaia, no Sul do Pará. A parceria com a prefeitura visa garantir mais qualidade de trabalho à equipe técnico-pedagógica e aos gestores da localidade.

As UREs são responsáveis por descentralizar a gestão escolar da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), possibilitando que ações mais eficazes sejam realizadas nos espaços de aprendizagem da rede pública estadual. Dessa forma, o Estado oportuniza um espaço digno para que esse gerenciamento ocorra com mais eficiência.

Há anos instalada em prédios alugados, esta será a primeira vez que a 15ª URE terá sede própria. A unidade é responsável por gerenciar 14 escolas estaduais dos municípios de Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Redenção, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia, que englobam mais de 9,5 mil alunos.

Fonte: Agência Pará