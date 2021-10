Clube do Remo atropela o Galvez (AC) no Estádio Baenão e avança na Copa Verde

O Clube do Remo aplicou a maior goleada da história da Copa Verde. Atuando na noite desta terça-feira (19), o Leão Azul atropelou o Galvez (AC), por 9 a 0, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, e avançou para às quartas de final da competição nacional. O adversário dos azulinos saíra do confronto entre Manaus (AM) e Porto Velho (RO), que jogam nesta quarta-feira (20), às 16h, na Arena da Amazônia, em Manaus.

O Remo jogou com um time misto e em ritmo de treino para golear o chamado Imperador do Acre. O Leão fez 3 a 0 no primeiro tempo de jogo com o hat-trick do atacante Neto Pessoa, aos nove, aos 40, e aos 47 minutos. Na etapa derradeira, o Remo deslanchou com os tentos de Edu, aos quatro, Rafinha, aos 20, Wallace, de pênalti, aos 26, e aos 27; Neto Moura, aos 31, e Wallace, aos 37 minutos, também fechando a partida com um hat-trick.

O jogo: Maior goleada da história da Copa Verde!

O Remo entrou em campo com um time misto e mesmo assim jogou quase que em ritmo de treino. Na primeira chegada do Leão, após cobrança de escanteio Jefferson cabeceou para fora. No lance seguinte, Marcos Júnior invadiu a área e tocou para Neto Pessoa, que abriu o placar, aos nove minutos, 1 a 0 Leão. Em mais um lance azulino, Lucas Siqueira ficou de frente e chutou para a defesa do goleiro Edivandro.

Em mais um escanteio para o time remista, Jefferson meteu a cabeça e a bola passou por cima do travessão do Galvez. O time do Acre chegou quando Malta lançou para Alysson, que sozinho chutou e parou na defesa do goleiro Thiago Coelho, a redonda voltou para o mesmo Alysson que finalizou na trave, o perigo não passava e João Vitor finalizou para fora uma chance de ouro da equipe visitante.

Após o susto, o Leão voltou a dominar o jogo. Após cobrança de escanteio, Jefferson cabeceou em cima do goleiro Edivandro, a bola voltou para Rafinha que chutou e a redonda teria batido no braço do defensor do Galvez, mas a arbitragem mandou seguir o lance. O atacante Neto Pessoa fez grande jogada individual e tocou para Lucas Siqueira, que chutou e parou na defesa do goleiro Edivandro.

Novamente os azulinos chegaram com facilidade, quando Rafinha invadiu a área e tocou para o chute de primeira de Neto Pessoa, aos 40 minutos, 2 a 0 Leão. Em seguida, Ronald cruzou e Neto Pessoa cabeceou para a defesa em dois tempos do goleiro Edivandro. O atacante Neto Pessoa estava inspirado e em uma jogada de Rafinha, Neto invadiu a área, driblou o goleiro Edivandro e marcou, aos 47 minutos, 3 a 0 e hat-trick do atacante do Leão no jogo.

Na etapa final, o Remo seguiu atacando e marcando. Com menos de um minuto, Rafinha finalizou colocado e o goleiro Edivandro fez a defesa. O Galvez tentou marcar em cobrança de falta de João Vitor, a bola passou com perigo contra a meta do goleiro Thiago Coelho. Neto Moura cobrou escanteio e Edu desviou para o gol e assinalou mais um para o Remo, aos quatro minutos, 4 a 0.

Após cobrança de escanteio, Rafael Jansen cabeceou, a bola bateu em Daniel e na sobra o mesmo Jansen chutou cruzado e a redonda passou assustando. Jefferson invadiu a área e tocou para Rafinha finalizar em cima do goleiro Edivandro. O time do Galvez tentou em cobrança de falta com Felipe, que acabou exagerando e mandando muito alto. Só que o Remo voltou a marcar. Após boa jogada de Ronald, o lateral chutou em cima de defesa e na sobra, Rafinha encheu o pé e assinalou o quinto, 5 a 0, aos 20 minutos.

Com poucas opções, o Galvez, o chamado Imperador, tentava pelo menos diminuir o placar. Malta chutou e parou na defesa do goleiro Rodrigo Josviaki. Neto Pessoa entrou na área e recebeu um carrinho do zagueiro Daniel, pênalti marcado para o Remo e cartão amarelo para o zagueiro do time acreano. O atacante Wallace cobrou com categoria e deslocou o goleiro, aos 26 minutos, 6 a 0 Leão Azul.

O Remo não deixava o adversário respirar. Neto Pessoa roubou a bola e tocou para Wallace, que chutou cruzado e marcou, 7 a 0, aos 27 minutos. Só dava Leão. Neto Pessoa deu passe para Neto Moura que assinalou o oitavo, aos 31 minutos, 8 a 0. O segundo hat-trick do jogo veio quando Tiago Miranda roubou a bola e tocou para Wallace, que se livrou da marcação e chutou para marcar o nono gol, aos 37 minutos, 9 a 0.

O Leão quase marcou o décimo com Rafinha, que invadiu a área e chutou parando na defesa do goleiro Edivandro. Geovani tentou marcar um gol para o time acreano, mas a bola foi pela linha de fundo. Em mais um lance de Geovani, o atacante recebeu e mandou para o gol, mas não valeu e o impedimento foi marcado. Placar final: Remo 9 x 0 Galvez.

(Com informações Zé Dudu)