Polícias Militar e Civil realizam ação integrada

Na noite desta terça-feira (12), a Polícia Militar do Pará, por meio do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), realizou a Operação Saturação Total no município de Água Azul do Norte. A ação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, contou com o apoio de guarnições do 17º Batalhão da PM e da Polícia Civil.

A operação foi comandada pelo tenente-coronel Pereira, da PM, e pelo delegado Eduardo, da Polícia Civil, e ocorreu entre 19h e 23h. As equipes percorreram áreas comerciais, bancárias e residenciais, realizando rondas ostensivas e preventivas, além de abordagens a transeuntes, veículos e estabelecimentos, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e coibir delitos na cidade.

Ao todo, participaram da ação quatro viaturas: três da Polícia Militar e uma da Polícia Civil, totalizando 11 agentes de segurança. Durante a operação, foram realizadas 57 abordagens a pessoas, 28 a motocicletas e 7 a bares.

De acordo com o comando do CPR XIII, operações como essa reforçam o compromisso das forças de segurança com a proteção da população e o combate à criminalidade na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)