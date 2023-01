Redenção (PA): Município está na lista dos que mais registra colisões contra postes

O levantamento de 2022, feito pela Equatorial Energia Pará, aponta Redenção como o terceiro colocado em número de colisões contra postes, ficando atrás de Belém e Santarém.

Diversos fatores acabam contribuindo para o aumento dessas ocorrências, como: excesso de velocidade; más condições das vias; estado de embriaguez do motorista; sonolência do condutor; falhas mecânicas; e até mesmo pela utilização de celular enquanto dirige, seja para responder mensagens ou atender ligações.

Os números de acidentes envolvendo colisões de veículos contra postes de energia no estado do Pará continuam gerando preocupação para instituições e empresas, como a Equatorial Pará. Em 2022, foram 903 ocorrências dessa natureza, conforme aponta um levantamento feito pela distribuidora de energia.

Os três municípios que mais contabilizaram colisões no ano passado foram Belém, com 47 registros, Santarém, com 36, e Redenção com 32. Além disso, outras cidades registraram números considerados ainda altos como Parauapebas que teve 26 colisões, Marabá com 24, Itaituba com 22 e Castanhal com 20.

