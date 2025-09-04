Parazão Sub-20: Atlético Tucumã intensifica treinos para encarar o Carajás em Parauapebas

O Atlético Tucumã segue em preparação intensa para o duelo decisivo diante do Carajás, neste sábado (6), em Parauapebas, pelo Campeonato Paraense Sub-20. A equipe tucumaense busca a primeira vitória na competição, já que ainda não somou pontos após as duas primeiras rodadas do grupo F. A competição conta com organização da Federação Paraense de Futebol ( FPF), entidade máxima do futebol paraense.

O Carajás, por outro lado, vive bom momento e divide a liderança da chave com o Águia de Marabá, ambos com 4 pontos. A partida será mais uma oportunidade para o Atlético reagir no torneio e seguir com chances de classificação.

Situação do Grupo F no Parazão Sub-20

• Carajás – 4 pontos

• Águia de Marabá – 4 pontos

• Mec Marabá – 3 pontos

• Tailândia – 3 pontos

• Vila Rica – 3 pontos

• Atlético Tucumã – 0 ponto

O técnico e a comissão do Atlético destacam que o foco dos treinos tem sido corrigir falhas defensivas e melhorar a finalização, para buscar um resultado positivo diante de um adversário direto na luta pela classificação. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de Otávio Araújo: Fotos: Divulgação)