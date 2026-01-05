Motopatrulhamento Águia apreende drogas e prende casal no sul do Pará

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na madrugada de fim se semana, durante uma ação da Polícia Militar no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. A ocorrência foi registrada por volta da meia-noite, na Orla Beira Rio, no Setor Solar das Águas, durante a Operação Saturação, determinada pelo Comando do CPR XIII.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do Motopatrulhamento Águia, vinculada ao 36º BPM, realizava rondas preventivas quando avistou um casal em uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, em atitude considerada suspeita. Diante da situação, foi realizada a abordagem policial.

Os envolvidos foram identificados como Layriane da Cruz, nascida em 4 de maio de 2000, e Kauã Mota Santos, nascido em 27 de outubro de 2006, conhecido pelo apelido de “Kauazinho”.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com Layriane uma carteira de cigarro contendo cinco invólucros de substância branca análoga à cocaína. No momento da abordagem, Kauã confessou espontaneamente que a droga era de sua propriedade e que seria destinada à comercialização.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão. Para garantir a segurança da guarnição, dos conduzidos e de terceiros, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a legislação vigente e a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

O casal foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, juntamente com a motocicleta utilizada, para a adoção das medidas legais cabíveis. A motocicleta apreendida é uma Honda Bros, de cor vermelha, placa SCI9G82, chassi 9C2KD0810NR186980. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)