POD FALAR: Youtuber Wiris Viana com mais de 5 milhões de inscritos será o entrevistado de hoje

Nesta quarta-feira (23), o Pod Cast – Pod Falar vai realizar o segundo episódio com o título ‘Como conseguir milhões de seguidores na internet’ e o entrevistado que falará sobre o tema é o youtuber, Wiris Viana – considerado o fenômeno da internet com mais de 5 milhões de inscritos no seu canal no YouTuber; mais de 2 milhões no Tik tok e mais de 230 mil de seguidores no Instagram.

Para chegar a essa marca, Wiris Viana deu início as suas postagens no dia 01 de novembro de 2005. As suas produções de webnovelas logo chamaram a atenção pela sua forma simples e bem humorada. De episódio em episódio ele conquistou crianças, adolescentes e jovens Brasil a fora. Mas existem muitos adultos de todas as idades que se divertem assistindo seus vídeos.

Os apresentadores Lourivan Gomes, Ana Luiza de Oliveira, Cicero Junior e toda equipe do Pod Falar, prepararam um episódio recheado de surpresas. A produção desse Pod Cast está imperdível e vai começar às 20h no portal A Notícia e transmitido através das plataformas YouTuber e Facebook. Para assistir, inscreva-se no canal A Notícia Portal ou siga no facebook Portal An10.

(Da Redação)