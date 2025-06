Governo do Pará entrega equipamentos e fortalece a Segurança Pública

O Governo do Estado realizou na terça-feira (3), em Belém, a entrega dos novos equipamentos para ampliar e fortalecer as ações de Segurança Pública no Pará. Entre os equipamentos entregues pelo governador, Helder Barbalho, estão submetralhadoras, trajes antibomba, maletas para perícias papiloscópica e local de crime, raio-x portátil, magnificadores ópticos, lasers e uma viatura policial.

Os recursos dos investimentos são superiores a R$ 6 milhões de reais, oriundos do tesouro estadual e dos Fundos de Investimento Estaduais e Federais de Segurança Pública. Serão contemplados com os equipamentos as Polícias Civil, Militar e Científica, fortalecendo as atividades e ações realizadas no estado.

A Polícia Civil recebeu 400 submetralhadoras MPX calibre 9x19MM, da marca Sig Sauer, adquiridas por meio de contratação internacional e que serão utilizadas nas ações da Polícia Civil no combate à criminalidade.

A Polícia Militar recebeu dois trajes antibomba, para equipar os militares em uso técnico, garantindo segurança e eficiência do policial militar no trabalho preventivo em caso de ameaça de detonação de artefato explosivo.

A Polícia Científica do Pará recebeu duas maletas para perícia de local de crime, que vão auxiliar e aprimorar o trabalho dos peritos criminais. Os equipamentos estão avaliados em R$ 60.269,26. (A Notícia Portal com informações de Roberta Meireles (SEGUP)/ Fotos: Marco Santos Agência Pará)