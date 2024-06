REDENÇÃO: GRUPO DE EMPRESÁRIOS FORTELECE PRÉ-CANDIDATURA DE DR. RENER

Na noite desta terça-feira (18), aconteceu uma importante reunião com as principais lideranças do setor produtivo e empreendedorismo de Redenção.

O evento sela a aliança da classe empresarial e manifesta total apoio ao pré-candidato a prefeito pelo PRD, Dr. Rener.

Em uma reunião estruturada e bastante informativa, Dr. Rener se mostra bastante preparado, dominando os diversos assuntos relacionado à gestão pública. O foco da reunião girou em torno da classe empresarial, com representantes dos mais variados setores da indústria, comércio e agronegócio.

Temas como o Fundo de Participação Municipal (FPM), a posição de Redenção no PIB estadual, arrecadação municipal e falta de investimentos estratégicos foram alguns dos assuntos discutidos com os líderes.

Empresários e empreendedores renomados como Afif Jawabri, Bernardo Andrade, Fabrício Coura, Miron Pena acreditam que Dr. Rener é a melhor opção para a cidade.

Gilmário Fontenelle, presidente do SindComércio e ex-pré-candidato, ressalta que o grupo não quer somente que o Dr. Rener ganhe a eleição, mas também pretendem ajudar a governar a cidade. “Não dá para governar sozinho, dessa forma, ele tem que se cercar de pessoas boas, compromissadas com a cidade para que se possa fazer uma boa gestão e elevar a cidade ao patamar que ela merece.” conclui Fontenelle.