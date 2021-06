SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO  VAI LEVAR CIDADANIA PARA O SUL PARÁ.

Xinguara será o primeiro município a ser atendido na região, durante realização da Caravana de Cidadania e Direitos Humanos que acontecerá em setembro. Outros municípios da região Araguaia também receberão o programa.

O projeto itinerante é coordenado pelo secretário adjunto da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos Valber Milhomem, depois de passar por Portel, Bagre, Oeiras do Pará e Muaná, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, em parceria com a Polícia Civil e a Defensoria Pública, iniciou nesta segunda-feira (21) mais uma etapa da Caravana de Cidadania e Direitos Humanos, desta vez na cidade de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. Na cidade, a Sejudh conta com apoio da Prefeitura Municipal

O projeto oferece emissão de carteiras de identidade já em novo modelo, que agrega mais informações do que a anterior, além de oferecer mais praticidade ao cidadão. Com o novo documento são inclusos agora a Identificação Social (NIS), Programa de Integração Social (PIS) ou do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público; Carteira Nacional de Saúde; Título de Eleitor; Documento de identidade profissional; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação; Certificado Militar; Tipo sanguíneo, fator Rh e o nome social.

COMPROMISSO: Ao portal AN10 Noticias Valber Milhomem disse que as ações da SEJUDH é compromisso do Governador Helder Barbalho, “Também existe o empenho dos deputados Federal Cássio Andrade e Estadual Fábio Figueiras (PSB), inclusive com destinação de emenda parlamentar para atender a população destes municípios”, explicou Valber.