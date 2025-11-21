Ciclone extratropical dispara alerta no Pará e em 14 estados

Quem vive na Região Norte já está acostumado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, e a tendência é que esse cenário continue pelos próximos dias. A formação de um ciclone extratropical próxima à costa brasileira intensificou as instabilidades desde quarta-feira (19), espalhando chuva forte por diversas regiões, inclusive no Norte.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), 15 estados estão sob alerta de perigo ou perigo potencial para temporais: AC, AP, AM, BA, DF, ES, GO, MT, MG, PA, RJ, RO, RR, SP e TO

Norte segue com padrão de chuva forte: A Região Norte permanece com o padrão típico de grande umidade, calor e formação de nuvens carregadas. Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins devem registrar pancadas intensas principalmente entre a tarde e à noite.

Em Manaus, a chuva continua frequente e volumosa, com possibilidade de novos acumulados elevados ao longo da semana. No Tocantins, além das pancadas fortes, há risco de volumes acima de 150 mm em algumas áreas nos próximos cinco dias.

Embora o foco da instabilidade aconteça no Norte, o ciclone também contribui para temporais no Sudeste, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e em áreas do Centro-Oeste.

Nordeste entra na rota das instabilidades: A circulação do sistema atua como um cavado atmosférico, aumentando a instabilidade no Nordeste. A Bahia deve ser o estado mais atingido, com previsão de volumes superiores a 60 mm por dia em algumas regiões do interior.

Nas demais áreas, como Pernambuco e Piauí, a expectativa é de pancadas isoladas no fim da semana. Já no semiárido, antes da chegada das chuvas, a umidade relativa do ar pode cair abaixo de 20%, chegando a 15% em pontos específicos.

Atenção redobrada nos próximos dias: Com a influência do ciclone e a combinação de calor e umidade, a recomendação para quem mora no Norte, especialmente quem circula no período da tarde e início da noite, é manter o guarda-chuva por perto e se preparar para chuvas rápidas, porém fortes. As autoridades seguem monitorando o avanço das instabilidades e podem emitir novos alertas caso o risco aumente. (A Notícia Portal Mayra Monteiro)