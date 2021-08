Nota divulgada na internet ameaça matar policiais Penais, Militares e Civis do Pará

Uma nota que está circulando nas redes sociais acende o alerta das autoridades do Estado do Pará, o comunicado é atribuído a facção criminosa comando vermelho e determina aos seus membros que estão soltos, que matem policiais militares, civis e penais. A nota seria uma resposta do comando vermelho ao Estado, pela proibição a saída de presos para passar o Dia dos Pais fora dos presídios.

A nota fala ainda de negociações que não estariam sendo cumpridas, e faz o apelo aos membros da facção que estão em liberdade, para cumprir a determinação de agir contra os policiais. A nota titulada com o nome circular é assumida por o nome Lota.

A reportagem do portal An10 Noticias Play TV tentou ouvir representantes do Sistema Penal e da Polícia Militar, mas até o fechamento desta edição não foi possível. O certo é que devemos ficar atentos e não subestimar a capacidade dessas organizações criminosas. (Da redação)