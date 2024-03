Polícia Civil em conjunto com a PCGO prende suspeito de homicídio em Senador Canedo, Goiás

Na última quinta-feira, 29 de fevereiro, a Polícia Civil, em cooperação com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), efetuou a prisão de um homem suspeito de homicídio. O indivíduo foi localizado na cidade de Senador Canedo, no estado de Goiás, após investigações conduzidas pela Delegacia de Conceição do Araguaia, no Pará, em colaboração com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção.

Segundo informações obtidas durante as investigações, o suspeito havia fugido de Conceição do Araguaia após cometer o crime de assassinato. O mandado de prisão foi cumprido pelas equipes da Polícia Civil de Goiás, após um minucioso trabalho de levantamento de informações realizado pela Polícia Civil do Pará.

O homem permanece detido e à disposição da Justiça, enquanto as diligências relacionadas ao caso continuam em andamento. As autoridades seguem empenhadas em esclarecer os detalhes do crime e garantir a responsabilização do suspeito perante a lei. (A Notícia Portal com informações da Polícia Civil do PA)