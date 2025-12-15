Zezé Di Camargo pede cancelamento de show no SBT: ‘Estão prostituindo’

O cantor Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano, surpreendeu a internet ao pedir publicamente que o SBT cancelasse a exibição do show especial de Natal dele após o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar do lançamento do SBT News.

O artista se juntou à onda de reclamações de internautas da extrema-direita e criticou as filhas de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, Daniela Beyruti, Silvia Abravanel e Renata Abravanel, por conta do convite, que foi lido como suposto novo posicionamento político.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro, mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava…”, iniciou o cantor em vídeo.

O sertanejo seguiu o discurso dando a entender que as herdeiras não estavam honrando a memória do pai. “Uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe”, disparou.

Zezé Di Camargo, então, pede o cancelamento do especial de Natal no SBT e finaliza afirmando que estão “prostituindo” a emissora. “Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, SBT: custou caro pra mim, tempo, serviço, mas se puderem não precisa por no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam pra mim não condiz com grande parte do povo brasileiro e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente […] Amo o SBT, tenho o maior carinho, mas eu acho que vocês estão, desculpe, prostituindo. Eu não faço parte disso”, encerrou.

Web se divide com pedido de Zezé Di Camargo ao SBT: O público do cantor sertanejo apoiou o pedido para cancelamento do especial de Natal na emissora, enquanto outros internautas criticaram as falas de Zezé nas redes sociais.

“Valores inegociável E sempre ao lado do que é certo e do povo brasileiro”, comentou uma conta no perfil do artista. “Se eu já amava, agora amo mais!”, disse outro. “É seu Mirosmar, Não é à toa que vc é o maior”, comentou mais um.

“Socorro meio que ele acabou se de queimar midiaticamente e limpar a imagem das filhas do Silvio”, criticou uma conta no X. “Ele fazendo um favor para os telespectadores”, disse mais um. “Cara, que falta de pensar: não precisa nem pertencer a lado A ou B, era só entender o óbvio: Lula é o PRESIDENTE do país. Como ele n estaria presente na solenidade? É muita falta de neurônio”, detonou outro.( A Notícia Portal com informações de Lucas Mascarenhas do Site Ibahia/ Foto: Redes Sociais)