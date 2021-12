Saiba o que fazer em caso de acidentes com fogos de artifício e rede elétrica

Por mais que as festividades de Réveillon tenham sido canceladas, por orientações dos órgãos de saúde, em muitos municípios do Pará, há pessoas que ainda vão fazer uso dos fogos de artifício em comemorações e festejos particulares. Os explosivos pirotécnicos requerem certo cuidado em seu manuseio para evitar acidentes e situações de falta de energia.

O principal risco está no contato dos objetos pirotécnicos com a rede elétrica, pois se os fogos de artifício entrarem em contato com ela, podem acontecer interrupções no fornecimento e acidentes graves de grande porte com a população. Caso isso aconteça, o mais recomendado é contatar a Equatorial o mais rápido possível.

Além disso, o Executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, orienta que as pessoas em caso de acidente com a rede elétrica, mantenham distância do local do evento acidental, não toquem e nem tentem retirar qualquer objeto que esteja preso a rede.

“Nenhum objeto metálico e/ou condutor de eletricidade deve ser utilizado para afastar a rede. É valido ressaltar que somente os profissionais da Equatorial Energia Pará, estão capacitados para intervir na rede elétrica e que qualquer intervenção indevida pode ocasionar prejuízos ainda maiores”, orienta Alex.

ACIDENTES

Os fogos de artifício foram responsáveis por mais de 5 mil casos de acidentes na última década, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

O estudo aponta que os homens representam 83% dos casos e 39% do total de internações envolvem crianças e adolescentes de até 19 anos. Segundo a Associação Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi) os fogos de artifício estão categorizados como Classe C por possuírem poder de detonação maior, e só devem ser manuseados por maiores de 18 anos de idade.

DICAS DE SEGURANÇA

A Equatorial Energia Pará preparou uma lista com dicas de segurança para evitar que acidentes ocorram:

• Não soltar os fogos de artifícios próximo à rede elétrica;

• As bombas e fogos devem ser comprados somente em locais autorizados;

• Todo o material deve ter certificado de garantia;

• Nunca deixe os explosivos no bolso;

• Jamais acenda bombas próximo ao rosto;

• Não estoque fogos em sua casa;

• Nunca acenda bombas e rojões na mão;

• Se o foguete falhar não tente acender de novo;

• Solte um foguete por vez e ao ar livre;

• Não acenda os fogos perto da rede elétrica;

• Se ingerir bebida alcoólica, não solte fogos;

• Somente maiores de idade podem soltar fogos de artifício.

Caso ocorram acidentes envolvendo a rede elétrica, as dicas são:

• Isolar o local, não permitindo a aproximação de pessoas;

• Jamais tocar em fios partidos;

• Acionar imediatamente a Equatorial Energia Pará através da Central de Atendimento no 0800 091 0196.

(Com informações: Equatorial Pará)